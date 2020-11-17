В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В четырех районах Азербайджана проведены мероприятия по случаю предоставления семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в целом 26 частных домов (в Газахе - 13, в Кюрдамире - 5, в Губе - 3, в Лянкяране - 5).

В мероприятии в Газахском районе приняли участие председатель правления Национальной обсерватории по вопросам трудового рынка и социальной защиты при министерстве Эльшан Асадов и замглавы ИВ Газахского района Гюлая Гасанова.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что гордятся Президентом Азербайджана, победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым и вооруженными силами Азербайджана, подарившим народу радость великой Победы.

Они с удовлетворением рассказали об успешной социальной политике главы государства, особом внимании и заботе о семьях шехидов и инвалидах Карабахской войны, а также поблагодарили Президента за предоставление им новых частных домов.

В ходе мероприятия было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены рекордные - не менее 1500 квартир и частных домов, причем подавляющее большинство из них уже передано своим владельцам, процесс будет продолжен в ближайшие дни. Всего за истекший период данной категории граждан было передано 8379 квартир и частных домов.

Было подчеркнуто, что в соответствии с поручением, данным Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым во время встречи с военнослужащими, получившими ранения в ходе нашей праведной войны, министерство труда и социальной защиты населения проведет соответствующую работу по поддержке семей погибших в Отечественной войне, завершившейся нашей исторической победой, а также по обеспечению их квартирами и домами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)