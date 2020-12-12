В Азербайджане вспахано около 92 % прогнозируемых осенних посевных площадей

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане запланирована осенняя вспашка на 1 037 507 гектарах. Из них 564 793 гектара - орошаемые, 472 714 гектара - неполивные земли. Вспашка будет проведена в 61 районе и Нахчыванской АР.

Как сообщили в субботу Trend в Министерстве сельского хозяйства, по состоянию на 12 декабря фактически вспахано 91,6 процента прогнозируемых посевных площадей, засеяно 838 364,7 гектара. На сегодняшний день фермеры засеяли пшеницей 525 386,5 гектара, ячменем - 312 978,2 гектара.

Вспашка, связанная с осенним посевом, уже полностью завершена в 27 районах, а в 20 районах работы завершены на более чем 90 процентов. Как и в предыдущие годы, в этом году ожидается, что большая часть зерновых будет засеяна в Джалилабадском (70 220 га) и Шекинском (67 000 га) районах. Районы Кюрдамирский (45000 га), Нефтчалинский (43000 га), Шамахинский (42000 га), Физулинский (37000 га), Агсуинский (35380 га), Билясуварский (33000 га), Гаджигабульский (33000 га), Гобустанский (32000 га), Исмаиллинский (30 000 га), Агджабединский (28 324 га) и Сабирабадский (25 300 га) в числе тех мест, где также запланирован посев зерновых в большом объеме. Около половины осеннего посева зерновых в стране приходится на долю этих 13 районов.

В этом году в Нахчыванской АР планируется посев озимых зерновых культур на площади 36 880 гектаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев, редактор: Надир Насиров)