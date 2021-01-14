Новое соглашение между "Азерпочт" и турецкой PTT увеличит объем почтовых отправлений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт", находящееся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Турецкая почтово-телеграфная организация (PTT) и Actif Bank заключили новое соглашение.

Как сообщили Trend в Минсвязи, документ предусматривает взаимный обмен международными почтовыми отправлениями товаров как по системе платежных переводов, так и между Азерпочт" и PTT.

Отметим, что подписанные между структурами соглашения в области почтовых и финансовых услуг создадут новые возможности в области взаимного сотрудничества.

Согласно договору "О сотрудничестве по системе платежных переводов", два почтовых оператора ("Азерпочт и PTT) будут оказывать услуги населению по более выгодным тарифам.

"В рамках соглашения ООО “Азерпочт “и PTT договорились об использовании "Системы передачи платежей", предоставляемой Actif Bank, который в свою очередь предоставит сторонам возможность подключиться к сети "Система передачи платежей" и воспользоваться ее услугами для выдачи платежных поручений. Одним из положительных моментов проекта является то, что граждане смогут воспользоваться услугой по более низким тарифам в любом почтовом отделении "Азерпочт" и PTT", – сказали в ведомстве.

"В соответствии с соглашением о сотрудничестве по взаимному обмену международными почтовыми отправлениями, содержащими товары, предусматривается доставка товаров электронной торговли по ценам, соответствующим рыночным. Реализация соглашения позволит еще больше увеличить объем почтовых отправлений между нашими странами", – подчеркнули в Минсвязи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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