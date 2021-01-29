В Азербайджане изменена норма командировочных расходов

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в постановление "О нормах командировочных расходов", сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с решением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, в случае непредставления соответствующего подтверждающего документа о гостиничных расходах во время командировки на территории Азербайджана, отменяется часть о выплате 50% гостиничных расходов от однодневной нормы командировочных расходов.

Также добавляется нижеследующая часть: "Руководителям центральных и местных органов исполнительной власти, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, или контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, других государственных органов поручено обеспечение командировок с учетом важности повышения эффективности расходов госбюджета и экономного расходования финансовых средств".

(Текст: Кямаля Сеидова)