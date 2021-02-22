В прошлом году в Азербайджан было импортировано 3334 тонны аргентинской продукции

БАКУ /Trend/ - В 2020 году из Аргентины в Азербайджан было импортировано 3334 тонны товаров.

Как сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом на встрече с послом Аргентины Серхио Перез Гунеллой сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

По его словам, объем транзитных грузов между двумя странами составил 28 тонн, объем экспортно-ориентированных грузов – 37 411 тонн.

"Среди перевезенных товаров преобладали черные металлы и минеральные строительные материалы, а также хлеб и продукты питания", – уточнил Гурбанов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)