В прошлом году в Азербайджан было импортировано 3334 тонны аргентинской продукции
БАКУ /Trend/ - В 2020 году из Аргентины в Азербайджан было импортировано 3334 тонны товаров.
Как сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом на встрече с послом Аргентины Серхио Перез Гунеллой сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов.
По его словам, объем транзитных грузов между двумя странами составил 28 тонн, объем экспортно-ориентированных грузов – 37 411 тонн.
"Среди перевезенных товаров преобладали черные металлы и минеральные строительные материалы, а также хлеб и продукты питания", – уточнил Гурбанов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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