В Азербайджане отказано в регистрации шести субъектам предпринимательства в пищевой сфере
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошли регистрацию 19 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых продуктов.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, по итогам проверок и экспертиз шести субъектам предпринимательства отказано в регистрации.
Ниже приведены данные по этим организациям:
|
№
|
Название
|
Направление деятельности
|
Причина отказа
|
1
|
"Саваланова Рена Баладжа гызы"
|
Производство продукции
|
Несоответствие требованиям санитарных норм и правил
|
2
|
ООО AZERBAİJAN POULTRY COMPANY
|
Оптовая продажа
|
Объект в настоящее время неактивен
|
3
|
"Шарифи Магомед Гариб оглу"
|
Общественное питание
|
Предприниматель не оплатил госпошлину
|
4
|
"Махмудов Ядигар Юсиф оглу"
|
Оптовая продажа
|
Ошибочное повторное обращение предпринимателя
|
5
|
"Джафаров Абульфаз Нури оглу"
|
Розничная продажа
|
Предприниматель не оплатил госпошлину
|
6
|
"Ганиев Маслахат Исмаил оглу"
|
Розничная продажа
|
Предприниматель не оплатил госпошлину
Агентство призывает субъекты предпринимательства, функционирующие в пищевой сфере, пройти регистрацию и вести свою деятельность в соответствии с законом.
(Текст: Турал Гараджаев)