В Азербайджане отказано в регистрации шести субъектам предпринимательства в пищевой сфере

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошли регистрацию 19 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых продуктов.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, по итогам проверок и экспертиз шести субъектам предпринимательства отказано в регистрации.

Ниже приведены данные по этим организациям:

№ Название Направление деятельности Причина отказа 1 "Саваланова Рена Баладжа гызы" Производство продукции Несоответствие требованиям санитарных норм и правил 2 ООО AZERBAİJAN POULTRY COMPANY Оптовая продажа Объект в настоящее время неактивен 3 "Шарифи Магомед Гариб оглу" Общественное питание Предприниматель не оплатил госпошлину 4 "Махмудов Ядигар Юсиф оглу" Оптовая продажа Ошибочное повторное обращение предпринимателя 5 "Джафаров Абульфаз Нури оглу" Розничная продажа Предприниматель не оплатил госпошлину 6 "Ганиев Маслахат Исмаил оглу" Розничная продажа Предприниматель не оплатил госпошлину

Агентство призывает субъекты предпринимательства, функционирующие в пищевой сфере, пройти регистрацию и вести свою деятельность в соответствии с законом.

(Текст: Турал Гараджаев)