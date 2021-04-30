ГААДА отремонтирует дороги трех поселков Хазарского района Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в соответствии с инвестиционной программой на 2021 год отремонтирует 16,3 километра дорог в поселках Бина, Бузовна и Гала Хазарского района.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, соответствующие работы в поселках Бина и Гала уже начались.

«В поселке Бина планируется отремонтировать дороги пяти улиц общей протяженностью 7,6 километра, в поселке Бузовна – одну улицу (1,2 километра) и ремонт трех дорог общей протяженностью 7,5 километров в поселке Гала», – говорится в сообщении ГААДА.

Напомним, что в 2019–2020 годах в поселках Хазарского района было отремонтировано свыше 100 километров дорог.

В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год планируется провести реконструкцию и других улиц и дорог Хазарского района.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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