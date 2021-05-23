Коронавирусный кризис обошелся экономике Германии почти в €300 млрд
Преодоление последствий пандемии COVID-19 обошлось ФРГ почти в €300 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили из Кёльнского института германской экономики.
Только за последние три квартала (с 4-го квартала 2020 года по 2-й квартал нынешнего) расходы по преодолению кризиса составили почти €140 млрд, из этой суммы треть связана с очередным локдауном вследствие второй волны коронавируса.
В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.
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