Коронавирусный кризис обошелся экономике Германии почти в €300 млрд

Преодоление последствий пандемии COVID-19 обошлось ФРГ почти в €300 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили из Кёльнского института германской экономики.

Только за последние три квартала (с 4-го квартала 2020 года по 2-й квартал нынешнего) расходы по преодолению кризиса составили почти €140 млрд, из этой суммы треть связана с очередным локдауном вследствие второй волны коронавируса.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.