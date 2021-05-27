В Азербайджане расширены категории граждан, имеющих право на приобретение жилья на льготных условиях

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поправкой, внесенной в "Порядок выдачи ипотечных кредитов, в том числе ипотечных кредитов на льготных условиях, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана" указом Президента Азербайджана за №1328 от четвертого мая 2021 года, в список категорий лиц, имеющих право на получение ипотечных кредитов на льготных условиях и приобретение на льготных условиях жилья, находящегося в распоряжении Государственного агентства по жилищному строительству, добавлена ​​новая категория.

Как сообщили в четверг Trend в фонде, согласно поправке, лица, удостоенные звания "Герой Отечественной войны Азербайджана" (сам герой, его супруг/супруга, дети), являющиеся членами молодой семьи (семья, образованная в результате брака лиц в возрасте не старше 35 лет, а также одинокий родитель в возрасте до 35 лет, имеющий как минимум одного ребенка), также смогут приобрести жилье на льготных условиях.

В целях исполнения указа Президента Азербайджана Государственное агентство жилищного строительства внесло необходимые изменения и доработки в электронную систему "Льготное жилье". Также были определены документы, которые должны быть представлены лицами из вышеуказанной категории. Со списком документов можно ознакомиться в разделе "Кто может приобрести льготное жилье" на сайте www.mida.gov.az и www.mida.gov.az/mmc/.

С 27 мая 2021 года лица, отнесенные к новой категории, могут подавать документы через систему "Льготное жилье", созданную на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az), с использованием электронной подписи или ASAN İMZA.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)