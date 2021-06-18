Крупный холдинг Турции будет инвестировать в экономику Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписал меморандум о взаимопонимании с одной из ведущих компаний Турции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Twitter аккаунт министра экономики Азербайджана, меморандум подписан с турецким холдингом Zorlu.

По словам министра, новая платформа сотрудничества внесет существенный вклад в плане инвестиций в текстильную промышленность Азербайджана и еще больше укрепит экономические связи с братской страной.

«Реализуемые проекты создадут дополнительные возможности для применения современных технологий и создания новых рабочих мест», – написал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev