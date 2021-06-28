Результаты конкурса “Yüksəliş” внесут вклад в рост кадрового потенциала - Микаил Джаббаров

Экономика 28 июня 2021 13:46 (UTC+04:00)
Результаты конкурса “Yüksəliş” внесут вклад в рост кадрового потенциала - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Верю, что результаты, достигнутые в рамках конкурса “Yüksəliş” (Восхождение), внесут вклад в формирование высококонкурентоспособного человеческого капитала, рост эффективности кадрового потенциала и устойчивое экономическое развитие страны.

Об этом говорится в публикации в "Twitter" министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что с полуфиналистами конкурса были проведены обсуждения по приоритетам развития азербайджанской экономики: «В стране проходит полуфинал конкурса "Yüksəliş", который служит таким важным целям, как определение профессиональных кадров, поддержка инновационного управления и интеллектуальных ресурсов, оценка управленческого потенциала участников».

Министр экономики Азербайджана пожелал успехов участникам конкурса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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