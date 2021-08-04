Азербайджан улучшил свои позиции в международных рейтингах - Вюсал Гасымлы
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Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества
На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями
Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт
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По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело
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Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)