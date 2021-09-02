В домах торжеств в Азербайджане выросли цены

БАКУ /Trend/ - После того, как в июне этого года в Азербайджане была разрешена деятельность домов торжеств, цены выросли на 18-20 процентов по сравнению с периодом до пандемии.

Как сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в Центре экономического и социального развития, в ходе мониторингов был зафиксирован рост при сопоставлении цен до пандемии и в настоящее время.

Некоторые дома торжеств оставили цены прежними, но сократили ассортимент предлагаемых блюд, что на самом деле является скрытым повышением цен.

Помимо высоких цен, в большинстве объектов наблюдалось использование низкокачественных продуктов питания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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