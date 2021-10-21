Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend.

Как сообщает Trend, в этом выпуске программы обсуждались поиск правительством, министерствами новых устойчивых финансовых возможностей для улучшения социального благосостояния населения, открытие новых рабочих мест, а также развитие предпринимательства, ставшее одним из основных направлений экономической политики и обусловленное важностью диверсификации экономики Азербайджана и развития ненефтяного сектора,

Отметим, что программа Real – Trend транслируется на Real TV каждую среду в 15:30, а повторный выпуск – в 22:30. В ней обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию как Real TV, так и АМИ Trend обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию очередной выпуск программы.