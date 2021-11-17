Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 ноября выросла на 0,97 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 83,9 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,99 доллара и составила 83,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,2 доллара - до 79,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 ноября выросла на 1,23 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,76 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)