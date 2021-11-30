ЕС считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан - глава представительства (ФОТО)

ЛЯНКЯРАН /Trend/ - Евросоюз считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на церемонии начала реализации программы EU4Lankaran, сообщает во вторник Trend.

По его словам, для развития Лянкярана существует ряд возможностей, и ЕС готов оказать поддержку в их реализации.

«Мы будем стараться развивать сельское хозяйство, повышать урожайность и обеспечивать выход продукции на мировые рынки. Нашим приоритетом является развитие ненефтяного сектора экономики, малого и среднего предпринимательства. ЕС всегда старается оказать поддержку Азербайджану в этой сфере. Для нас очень важно сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан», - сказал Михалко.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)