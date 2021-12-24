В Азербайджане приняты изменения в Налоговый кодекс

БАКУ / Trend / - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во втором чтении были обсуждены изменения в Налоговый кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Изменения освобождают от подоходного налога выигрыши в размере до 500 манатов (ранее было 10 манатов) в лотерее и ставках на спорт, а также предполагают регулирование с точки зрения налогового законодательства электронных спортивных ставок в аналогичном правовом режиме с лотереями.

Другая поправка определяет операторов и продавцов ставок на спорт, а также организаторов лотерей и продавцов лотерейных билетов как налогоплательщиков упрощенного налога, а также уточняет налоговые ставки для объектов налогообложения (операторы и организаторы - 6% от оборота, продавцы - 4% от полученных ими комиссионных). Ранее они платили подоходный налог и налог на прибыль.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)