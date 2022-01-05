В Азербайджане прошла регистрацию еще одна "дочка" ЛУКОЙЛ

Экономика 5 января 2022 13:19 (UTC+04:00)
В Азербайджане прошла регистрацию еще одна "дочка" ЛУКОЙЛ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошло регистрацию местное представительство ПАО "ЛУКОЙЛ" - "Лукойл Абшерон эксплорейшн лимитед" (Lukoyl Abşeron Eksploreyşn Limited).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана, компания зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и другое дочернее предприятие ПАО - "ЛУКОЙЛ-Азербайджан", в Сабаильском районе Баку.

Юридическим представителем "Лукойл Абшерон Эксплорейшн Лимитед" является Эльнур Гурбанов.

Напомним, что ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около двух процентов мировой добычи нефти и около одного процента доказанных запасов углеводородов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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