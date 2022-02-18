В Баку прошла конференция, посвященная вопросам развития предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля при поддержке Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и при организации Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TюркПА) и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана состоялась конференция на тему "Инновационная деятельность малого и среднего предпринимательства в стабилизации экономического роста в постпандемический период".

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве, на мероприятии, в котором приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители государственного и частного секторов, состоялся обмен мнениями о предпринимаемых в стране мерах по развитию предпринимательства, в том числе МСБ, влиянии пандемии на МСБ и мерах государственной поддержки в этой области, приоритетных направлениях постпандемического периода и поддержке МСБ.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Агалар Велиев подчеркнул особую роль МСБ в развитии экономики, отметив, что пандемия негативно влияет на деятельность МСБ во всем мире. Была предоставлена информация о продолжающейся работе Милли Меджлиса в законодательной сфере в направлении развития МСБ. Велиев также сказал, что данная конференция создала новый формат сотрудничества между структурами-организаторами мероприятия.

Заместитель генерального секретаря TюркПА, представитель парламента Казахстана Талгат Адуов подчеркнул, что тюркоязычные страны тесно сотрудничают в рамках TюркПА и других платформ, а также отметил, что МСБ внесет свой вклад в восстановление экономики в постпандемический период.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что инновационные и высокотехнологичные управленческие подходы, принципы "зеленой экономики" будут определять направление развития мировой экономики и инвестиционных потоков в ближайшие десятилетия. Он добавил, что Агентство работает по ряду направлений с целью стимулирования инновационной деятельности МСБ, и их поддержка будет продолжена и в постпандемический период.

В рамках конференции были организованы панельные дискуссии на темы "Государственная поддержка МСБ: законодательство и программы" и "МСБ и пандемия COVID-19: проблемы, их альтернативные и инновационные решения". Участники обсуждений поделились своим мнением и ответили на вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)