MUSIAD Azerbaijan подготовила стратегию развития на 2022 г. - Рашад Джабирли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - MUSIAD Azerbaijan в начале 2022 года подготовила стратегию развития на предстоящий год, сказал в среду Trend глава этой организации Рашад Джабирли.

По его словам, азербайджанское представительство MUSIAD ведет работу по развитию бизнес-отношений в таких секторах, как сельское хозяйство и туризм.

"Мы нацелены на укрепление двусторонних отношений между бизнесом Азербайджана и Турции. Напомню, что несколько месяцев назад MUSIAD и TÜİB обсудили с азербайджанской стороной вопросы расширения инвестиций в бизнес страны, в частности в сферы сельского хозяйства и туризма. В этом направлении планируется провести B2B-встречи с около 50 представителями азербайджанского бизнеса. Также хочу напомнить о проведенном в ноябре 2021 года в Азербайджане международном форуме, в котором приняли участие порядка 570 бизнесменов и компаний из 32 стран. Сегодня мы продолжаем вести переговоры с участниками этого форума в целях привлечения их инвестиций на рынок Азербайджана", - сказал Джабирли.

Кроме того, он отметил, что в ноябре в Стамбуле планируется провести выставку MUSIAD EXPO.

"На этой выставке ожидается демонстрация стенда Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана. Также при поддержке этого агентства в выставке примет участие ряд азербайджанских компаний, имеющих экспортный потенциал", - сказал Джабирли.

Говоря о проходящих в Баку 15-й Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 27-й Международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, глава MUSIAD сказал, что это дополнительный стимул для МСБ, чтобы расширить свои международные связи.

"Хочу отметить, что в Азербайджане работает большое количество турецких компаний с местным офисом. Они всегда принимали активное участие в выставках, проходящих в Баку и районах страны, особенно в отраслях сельского хозяйства и строительства. Я считаю, что проведение таких выставок, особенно в постпандемический период, создает дополнительные возможности для активизации деловой активности", - добавил Джабирли.