Экипажи судов на Каспии предупредили в связи с неблагоприятными погодными условиями

БАКУ /Trend/ - Вечером 23 и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, в порывах - до 23-25, местами - до 28 м/с. В связи с этим ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) направило предупреждение всем судам на Каспии.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО.

В сообщении отмечается, что в связи с ожидаемыми погодными условиями на судах должны быть приняты превентивные меры безопасности, обеспечен их заход в безопасные места.

Капитанам судов, стоящих в портах и на якоре, поручено обеспечить безопасность кораблей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)