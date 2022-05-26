TEKNOFEST - это не только фестиваль, но и показатель братства Азербайджана и Турции - Мустафа Варанк

БАКУ /Trend/ - Ежегодно на площадке проведения фестиваля TEKNOFEST я испытываю волнение, которое сегодня многократно возросло в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на церемонии открытия фестиваля TEKNOFEST в Баку.

По его словам, сегодня для Турции и Азербайджана наступил исторический момент.

"Две братские страны объединяют усилия на пути технологического развития. Надеемся, что фестиваль TEKNOFEST откроет новые возможности для развития технологий в Азербайджане. TEKNOFEST - это не только фестиваль, но и показатель братства Азербайджана и Турции", - сказал Варанк.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)