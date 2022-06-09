Больше городов Азербайджана может присоединиться к "зеленой" программе ЕБРР - глава представительства (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов работать с городами в Карабахском регионе и приветствовать их в программе ЕБРР "Зеленые города".

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

"Согласно первоначальным отчетам министерства энергетики, Карабахский регион обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии – около 3000-4000 МВт солнечной энергии и 300-500 МВт энергии ветра. Это дает большой импульс развитию сектора возобновляемых источников энергии в стране", - сказала она.

По словам главы представительства, города, участвующие в программе, должны взять на себя обязательства по улучшению своих экологических показателей и содействию переходу к "зеленому", низкоуглеродному и устойчивому будущему.

"Ключевыми критериями для городов являются обязательства по разработке и реализации Плана действий по созданию "зеленого" города и запуск инвестиционного проекта с ЕБРР. Кроме того, население городов, отвечающих этим требованиям, должно составлять не менее 50 тысяч жителей. При получении соответствующего запроса мы можем рассмотреть потенциальные возможности на основе каждого проекта", - добавила Махмудова.

По словам главы представительства, Гянджа стала первым городом в Азербайджане, присоединившимся к программе ЕБРР "Зеленые города" в марте 2020 года. Первый проект был подписан в мае 2022 года и касался сектора твердых бытовых отходов. ЕБРР сотрудничает с Исполнительной властью города Гянджа, министерством экономики Азербайджана и другими государственными организациями в разработке пилотных проектов.

ЕБРР планирует подписать новый проект уличного освещения в рамках программы "Зеленые города" в городе Гянджа в ближайшие месяцы. Банк уже выделил 10 миллионов евро на улучшение услуг по сбору твердых бытовых отходов в городе Гянджа с привлечением современных и энергоэффективных транспортных средств, специализированных контейнеров и бункеров, цифровых систем сбора и других работ по благоустройству.

Cледующим шагом в сотрудничестве ЕБРР с Азербайджаном будет подписание проекта уличного освещения в Гяндже и работа по подготовке проекта для создания современного, соответствующего требованиям ЕС участка для сбора твердых бытовых отходов недалеко от города Гянджа.

"Для проекта уличного освещения в дополнение к кредиту ЕБРР мы выделили инвестиционный грант в размере 2,5 миллиона евро от Фонда E5P при поддержке ЕС и других международных доноров", - отметила Махмудова.

Параллельно ЕБРР приступает к подготовке "Плана действий по созданию "зеленого" города" для Гянджи. Это всеобъемлющий, комплексный и междисциплинарный стратегический план по разработке долгосрочного видения развития инфраструктурных активов Гянджи. Подготовку планируется начать в этом месяце, сказала она.

"Мы очень рады приветствовать город Гянджа в программе ЕБРР "Зеленые города". Это крупный проект банка в области городского развития, который помогает городам преодолевать свои экологические проблемы с помощью устойчивых инвестиций в инфраструктуру, политических инициатив и наращивания потенциала. Это помогает городам строить лучшее и более устойчивое будущее для своих жителей путем систематической оценки потребностей городов в инфраструктуре и разработки мер по их обеспечению", - добавила Махмудова.

По ее словам, ЕБРР надеется в ближайшем будущем начать работу с новыми "зелеными" городами в Азербайджане.

Программа ЕБРР "Зеленые города" предлагает городам поддержку как ЕБРР, так и других доноров на сумму более 5 миллиардов евро. В рамках программы банк может работать с клиентами из государственного и частного секторов для инвестирования в широкий спектр мер по обеспечению устойчивой городской инфраструктуры, включая районную энергетику, "зеленые" здания и модернизацию зданий, возобновляемые источники энергии, системы распределения, городской транспорт, уличное освещение, устойчивость к изменению климата в городах, сектора водоснабжения и канализации, сбора твердых бытовых отходов, область интеллектуальных решений, сказала Махмудова.

"Мы на находимся на связи с правительством страны для поддержки инвестиций в инфраструктуру в транспортном, коммунальном, энергетическом, телекоммуникационном и других секторах. Однако наше основное внимание уделяется работе с частными компаниями для поддержки их конкурентоспособности, надлежащего управления и перехода к "зеленой" экономике, как указано в Страновой стратегии ЕБРР по Азербайджану на 2019-2024 годы", - добавила она.

Twitter: @mariiiakhm