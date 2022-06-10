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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июня

Экономика Материалы 10 июня 2022 09:11
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8075 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8075

1 австралийский доллар

AUD

1,2070

1 аргентинский песо

ARS

0,0140

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3465

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1099

100 южнокорейских вон

KRW

0,1341

1 чешская крона

CZK

0,0732

100 чилийских песо

CLP

0,2061

1 китайский юань

CNY

0,2541

1 датская крона

DKK

0,2430

1 грузинский лари

GEL

0,5769

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0218

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1245

100 индонезийских рупий

IDR

0,0117

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1717

1 швейцарский франк

CHF

1,7357

1 израильский шекель

ILS

0,5043

1 канадский доллар

CAD

1,3385

1 кувейтский динар

KWD

5,5453

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3863

1 мексиканский песо

MXN

0,0865

1 молдавский лей

MDL

0,0895

1 египетский фунт

EGP

0,0909

1 норвежская крона

NOK

0,1776

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3924

1 российский рубль

RUB

0,0294

1 сингапурский доллар

SGD

1,2303

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2888

1 турецкая лира

TRY

0,0987

1 тайваньский доллар

TWD

0,0575

1 таджикский сомони

TJS

0,1445

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0577

100 японских йен

JPY

1,2672

1 новозеландский доллар

NZD

1,0877

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