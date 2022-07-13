Повлияет ли рост цены на бензин АI-95 в Азербайджане на потребительский рынок?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане бензин марки AI-95 подорожал на 0,4 маната - до двух манатов за литр. Причиной этого стало повышение цен на топливо на мировых рынках, так как бензин AI-95 не производится в Азербайджане, а импортируется из-за рубежа.

Хотя цены на нефть на мировом рынке выросли примерно на 65 процентов с сентября 2021 года, стоимость бензина марки AI-95 в Азербайджане оставалась на стабильном уровне. Для сравнения отметим, что с сентября 2021 года цена бензина марки AI-95 в Турции выросла в 3,2 раза, а с начала 2022 года – на 93,2 процента. С марта 2022 года стоимость этой марки бензина выросла на 77,8 процента в России, на 34,8 процента - в Грузии, на 10 процентов - в Казахстане, на 51,7 процента - в Турции. В США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефти, цена бензина премиум-класса выросла с сентября 2021 года на 57,7 процента - до 1,33 доллара за литр. Это самый высокий уровень цен в истории страны.

В марте 2022 года цена реализации бензина марки AI-95 у европейских производителей нефти - Норвегии и Великобритании выросла на 22,7 и 25,3 процента соответственно.

Как сказал в среду Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, в нынешних условиях избежать повышения стоимости бензина АI-95 Premium в Азербайджане было практически невозможно.

«Во-первых, речь идет о том, что мировые цены на нефть стремительно растут. На протяжении уже нескольких лет стоимость барреля нефти превышает 100 долларов. Во-вторых, растут издержки на производство и переработку нефти, производство высокооктанового топлива. Стоит отметить, что в Азербайджане этот вид топлива не производится и значительная его часть доставляется в нашу страну из Европы в условиях нарушенных цепочек поставок», - сказал Велизаде.

Он напомнил, что на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в ближайшее время ожидается начало производства высокооктановых видов топлива.

«С вводом в строй этих мощностей ситуацию в нашей стране можно будет стабилизировать. Однако исходя из сегодняшних условий, повышение цен на бензин премиум-класса было неизбежным», - отметил эксперт.

С другой стороны, по словам Велизаде, в Азербайджане основные виды грузоперевозок осуществляются грузовыми автомобилями, которые работают на дизельном топливе или на бензине марки АI-92.

«Можно говорить о том, что рост стоимости АI-95 Premium не отразится на издержках производителей и торговых сетей, поскольку цены на те марки топлива, которые используются при грузо- и пассажироперевозках не изменились», - сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в Азербайджане планируется наладить производство всех видов топлива, что позволит нашей стране обеспечить свои потребности в этой сфере за счет собственных ресурсов, достичь самообеспечения, а в перспективе - и наладить экспорт.

«Несмотря на те тревожные тенденции, которые наблюдаются в мире, в Азербайджане на эту ситуацию мы смотрим с большим оптимизмом, поскольку располагаем собственным сырьем и мощностями по переработке нефти и газа для получения всех видов топлива. В Азербайджане, думаю, рост стоимости бензина АI-95 Premium - явление временное. После того как на Бакинском НПЗ будут введены в строй мощности по производству этого вида топлива, ситуация стабилизируется, и азербайджанский потребитель в значительной степени будет защищен от тех потрясений, которые мы сегодня наблюдаем», - сказал Велизаде.

Как отметил, в свою очередь, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов, повышение цены на бензин АI-95 Premium в Азербайджане связано с резким ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты.

«В этом контексте приходится в очередной раз задуматься о том, как эффективно реализовывать антиинфляционную политику в стране и как бороться с фактическим импортом инфляции. При резком росте мировой инфляционной спирали, конечно же, говорить об эффективной борьбе с приростом цен в условиях зависимости от импорта представляется крайне сложным. Считаю, что необходимо выработать политику импортозамещения. В этом контексте в Азербайджане имеются весьма внушительные возможности, особенно по таким направлениям, как нефть, нефтедобыча и переработка. По разным экспертным оценкам, около 80 процентов добываемой в Азербайджане нефти экспортируется в виде сырья, что создает большие возможности для налаживания переработки нефти внутри страны. Не думаю, что рост стоимости бензина премиум-класса повлечет за собой и рост цен на бензин АI-92. Возможности государства по сохранению цены на бензин АI-92 весьма внушительны», - сказал Мамедов.