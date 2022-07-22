Генсек ОТIF ознакомился с ходом строительства ж/д Горадиз-Агбенд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Межправительственной организации по международным железнодорожным грузоперевозкам (ОТIF) Вольфганг Кюппер посетил город Горадиз Физулинского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, генсек ОТIF ознакомился с ходом строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, был проинформирован о важности проекта и предстоящих работах. Было отмечено, что фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, имеющей особое стратегическое значение для социально-экономического развития территорий, освобожденных от оккупации, был заложен главой государства 14 февраля прошлого года. Проект окажет важное влияние на транзитный потенциал региона и внесет вклад в развитие перевозок. Однопутная железная дорога будет состоять из 8 станций. Наряду со станцией Горадиз, будут полностью перестроены еще семь станций - Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбенд. Также в рамках проекта предусмотрено строительство 453 искусственных инженерных сооружений, 70 дорожных развязок, 110,4 километра систем связи и сигнализации.

Работы по проектированию и строительству железнодорожной линии проводятся в три этапа и их планируется завершить в конце 2023 года. В настоящее время завершено строительство 55-километрового участка железнодорожной линии по оси. На участке между 59-м и 70-м километрами ведется строительство искусственных инженерных сооружений. Работы по строительству железнодорожной линии ведутся параллельно с процессом разминирования и на сегодня разминирована территория до 101,5 километра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)