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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 23 июля 2022 11:13
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

11 июля

1,7

18 июля

1,7

12 июля

1,7

19 июля

1,7

13 июля

1,7

20 июля

1,7

14 июля

1,7

21 июля

1,7

15 июля

1,7

22 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0162 маната и составил 1,7136 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

11 июля

1,7263

18 июля

1,7154

12 июля

1,7263

19 июля

1,7229

13 июля

1,7060

20 июля

1,7419

14 июля

1,7040

21 июля

1,7377

15 июля

1,7052

22 июля

1,7309

Средний курс за неделю

1,7136

Средний курс за неделю

1,7298

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0024 маната и составил 0,03 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

11 июля

0,0270

18 июля

0,0298

12 июля

0,0270

19 июля

0,0297

13 июля

0,0279

20 июля

0,0301

14 июля

0,0281

21 июля

0,0310

15 июля

0,0282

22 июля

0,0295

Средний курс за неделю

0,0276

Средний курс за неделю

0,0300

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0018 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0011 маната и составил 0,0969 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

11 июля

0,0985

18 июля

0,0977

12 июля

0,0985

19 июля

0,0973

13 июля

0,0981

20 июля

0,0968

14 июля

0,0974

21 июля

0,0967

15 июля

0,0973

22 июля

0,0959

Средний курс за неделю

0,0980

Средний курс за неделю

0,0969
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