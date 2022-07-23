Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
11 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
21 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0162 маната и составил 1,7136 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
11 июля
|
1,7263
|
18 июля
|
1,7154
|
12 июля
|
1,7263
|
19 июля
|
1,7229
|
13 июля
|
1,7060
|
20 июля
|
1,7419
|
14 июля
|
1,7040
|
21 июля
|
1,7377
|
15 июля
|
1,7052
|
22 июля
|
1,7309
|
Средний курс за неделю
|
1,7136
|
Средний курс за неделю
|
1,7298
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0024 маната и составил 0,03 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
11 июля
|
0,0270
|
18 июля
|
0,0298
|
12 июля
|
0,0270
|
19 июля
|
0,0297
|
13 июля
|
0,0279
|
20 июля
|
0,0301
|
14 июля
|
0,0281
|
21 июля
|
0,0310
|
15 июля
|
0,0282
|
22 июля
|
0,0295
|
Средний курс за неделю
|
0,0276
|
Средний курс за неделю
|
0,0300
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0018 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0011 маната и составил 0,0969 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
11 июля
|
0,0985
|
18 июля
|
0,0977
|
12 июля
|
0,0985
|
19 июля
|
0,0973
|
13 июля
|
0,0981
|
20 июля
|
0,0968
|
14 июля
|
0,0974
|
21 июля
|
0,0967
|
15 июля
|
0,0973
|
22 июля
|
0,0959
|
Средний курс за неделю
|
0,0980
|
Средний курс за неделю
|
0,0969