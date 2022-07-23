Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 11 июля 1,7 18 июля 1,7 12 июля 1,7 19 июля 1,7 13 июля 1,7 20 июля 1,7 14 июля 1,7 21 июля 1,7 15 июля 1,7 22 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0162 маната и составил 1,7136 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 11 июля 1,7263 18 июля 1,7154 12 июля 1,7263 19 июля 1,7229 13 июля 1,7060 20 июля 1,7419 14 июля 1,7040 21 июля 1,7377 15 июля 1,7052 22 июля 1,7309 Средний курс за неделю 1,7136 Средний курс за неделю 1,7298

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0024 маната и составил 0,03 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 11 июля 0,0270 18 июля 0,0298 12 июля 0,0270 19 июля 0,0297 13 июля 0,0279 20 июля 0,0301 14 июля 0,0281 21 июля 0,0310 15 июля 0,0282 22 июля 0,0295 Средний курс за неделю 0,0276 Средний курс за неделю 0,0300

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0018 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0011 маната и составил 0,0969 маната за турецкую лиру.