Подготовлен обзор экономической реинтеграции Карабаха - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана при участии местных и зарубежных экспертов подготовило документ - обзор экономической реинтеграции территорий, освобожденных от оккупации.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире телеканала RealTV.

"В этом документе определены основные цели и инструменты. Проводимая сегодня работа осуществляется в соответствии с единым видением. Мы считаем, что есть большой потенциал в ряде направлений – это сельское хозяйство и промышленные центры. Уже созданы две промышленные зоны", - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что в Агдамском промышленном парке работают девять резидентов.

"В скором времени ожидается выдача сертификатов еще 15 резидентам. Деятельность Джебраильской промзоны будет тесно связана с Зангиланским аэропортом. Это также внесет вклад в развитие Зангиланского и Джебраильского районов в качестве транспортно-логистических центров", - сказал Джаббаров.

По словам министра, Азербайджан видит большой потенциал в разработке природных ресурсов и полезных ископаемых на освобожденных территориях.

"В этой сфере уже есть иностранные инвесторы, и с ними заключены контракты", - сказал Джаббаров.