Азербайджан и Чехия обсудили развитие экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана, сопредседатель смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Сахиб Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и партнерства по инвестиционным проектам.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Чехией имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной, торговой, промышленной, инновационной, транспортно-транзитной и туристической сферах. Кроме того, отмечены возможности сотрудничества с чешскими компаниями в проектах "Умный город", "Умное село".

На встрече была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях,

Отметим, что чешские компании были приглашены к активному сотрудничеству с коллегами из Азербайджана.