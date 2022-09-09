Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом" состоялась видеоконференция торгпредства России в Азербайджане с представителями бизнеса Ленинградской области РФ.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

Видеоконференция коллектива торгпредства с компаниями региона была посвящена итогам состоявшейся в феврале очной бизнес-миссии в Азербайджан, разбору кейсов взаимодействия с азербайджанскими партнерами и поиску решений по активизации переговоров.

"Торговое представительство в ближайшее время вместе с компаниями проведет консультации по всем ранее направленным в Азербайджан предложениям", - говорится в сообщении.

В рамках конференции торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов представил обновленную информацию о приоритетных направлениях сотрудничества, текущей ситуации на местном рынке и ответил на вопросы компаний.

В свою очередь руководитель Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Юлия Сергеева сообщила, что ЦПЭ Ленинградской области организует участие представителей регионального бизнеса в 27-й Международной выставке «BakuBuild» 19-21 октября с коллективным стендом.

"Вместе с торгпредством к посещению коллективного стенда области и проведению B2B встреч будут приглашены азербайджанские деловые круги", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мероприятии, организованном совместно с Центром поддержки экспорта Ленинградской области, приняли участие торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, руководитель Центра поддержки экспорта Юлия Сергеева, а также представители предприятий Ленинградской области - "Респираторный комплекс", "Аттика-Логистика", "Промторг", "НПО "Полифас-экспорт", "Завод высотных конструкций", "Гласс Систем", "ЛесЭкспо", "Управляющая компания "Горное управление ПО "Возрождение", "ТопВуд".