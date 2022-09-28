В Баку прошли общественные обсуждения о возможностях и вызовах в сфере агробизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и поддержке министерства сельского хозяйства и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана были организованы общественные обсуждения на тему "Агробизнес: новые возможности и современные вызовы".

Как сообщили в среду Trend в агентстве, в мероприятии приняли участие представители государственных и частных структур, бизнес-ассоциаций, работающих в аграрной сфере.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов подчеркнул на мероприятии, что создание в стране еще более благоприятной среды для развития агробизнеса является одной из приоритетных задач политики социально-экономического развития, проводимой под руководством главы государства. Было отмечено, что в мире возникли новые экономические, экологические вызовы, среди которых также изменение климата, и целью является постоянно поддерживать новую и современную среду агробизнеса в соответствии с новыми вызовами. Министр отметил важность подобных общественных обсуждений с точки зрения изучения международного и местного опыта, текущей ситуации, возможностей, а также методов и средств преодоления возникающих трудностей путем объединения сторон, играющих роль в развитии агробизнеса. Он также проинформировал о мерах поддержки, осуществляемых в сферах агробизнеса.

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев отметил, что 35 процентов занятого населения работает в сфере сельского хозяйства. По состоянию на 1 сентября 2022 года сельскому хозяйству выделено кредитов в целом на сумму 598,8 миллиона манатов, что составляет 3,1 процента от общего объема кредитных вложений. Однако уровень кредитования в этой области не является удовлетворительным. Бизнесмены, занимающиеся этой сферой, предлагают усовершенствовать страховой механизм кредитования, что также может помочь достичь решения проблемы залога.

Председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов проинформировал о механизмах поддержки, направленных на создание и развитие деятельности агентства в области агробизнеса, поделился мнением о развитии бизнеса в сферах производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, а также о проблемах, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, и озвучил ряд предложений. Было отмечено, что недостаточное применение механизма аграрного страхования, трудности, связанные с оросительной водой, недостаточный доступ к качественным консультационным услугам в сфере агрономии, необходимость совершенствования механизмов субсидирования и другого финансирования, сложности с процедурой документации в сфере продовольственной безопасности, износ технологического оборудования, доступ к рынкам и т. д. являются основными вопросами, которые волнуют предпринимателей, работающих в аграрной сфере.

Председатель Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ Фархад Гарашев отметил, что общественные обсуждения по приоритетным темам будут продолжены в ближайшие месяцы при организации Общественного совета при Агентстве с участием субъектов малого и среднего бизнеса, действующих в различных секторах экономики, соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества.

На мероприятии были выслушаны предложения предпринимателей по развитию отрасли и трудности, с которыми они сталкиваются, затем на вопросы предпринимателей ответили представители соответствующих государственных структур.

(Перевод: Фидан Мустафаева)