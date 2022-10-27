В Азербайджане назван объем утилизированной или возвращенной продукции в ходе импортно-экспортных операций

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, ветеринарному и фитосанитарному контролю в процессе импортно-экспортных операций было принято решение о возврате или утилизации 3 620 тонн и 20 460 единиц продукции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он сообщил, что в перечень утилизированной продукции входят 1 760 килограммов злаковых и бобовых, 171 тонна фруктов и овощей, 66 тонн посевных материалов, 340 килограммов мучных кондитерских изделий, 5 107 килограммов различных пищевых продуктов и 29 405 единиц биологически активных пищевых добавок.

«В связи с требованиями, вытекающими из нового закона о продовольственной безопасности, странам, импортирующим продукты питания в Азербайджан, была предоставлена официальная информация. Началась оценка систем питания этих стран. Отмечу также, что принимаются серьезные меры по предотвращению ввоза в страну продукции, не имеющей маркировки на азербайджанском языке», - сказал Тахмазли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)