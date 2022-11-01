Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 1 ноября 2022 19:05 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 14 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, решение об этом было принято девятого сентября в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".

Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.

Список страховых агентов, лицензии которых восстановлены:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Абышова Илаха Ильхам гызы 24.04.2015 080658
2 Джафаров Мубариз Аладдин оглы 04.07.2013 000945
3 Алекперов Шахрияр Тахир оглы 05.03.2012 000562
4 Алиев Джейхун Мамедали оглы 18.02.2010 000317
5 Алиев Вугар Ариф оглы 08.05.2012 000656
6 Эминли Рена Алверди гызы 24.12.2014 080632
7 Гусейнов Фариз Арзу оглы 19.10.2012 000779
8 Ибрагимов Шахид Кямал оглы 28.04.2009 000090
9 Мусаева Эльнура Агаверди гызы 23.07.2013 000954
10 Мусалифов Абуталиб Закир оглы 21.05.2014 080589
11 Пашаев Гасан Мамедхан оглы 30.03.2012 000609
12 Гарибов Заур Ислам оглы 28.04.2009 000075
13 Рухуллаев Заур Эйнулла оглы 21.05.2013 000941
14 Сардаров Ильгар Зиятхан оглы 07.09.2017 SA-0019
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости