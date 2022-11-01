Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 14 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, решение об этом было принято девятого сентября в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".

Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.

Список страховых агентов, лицензии которых восстановлены: