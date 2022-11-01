Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 14 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, решение об этом было принято девятого сентября в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".
Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.
Список страховых агентов, лицензии которых восстановлены:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Абышова Илаха Ильхам гызы
|24.04.2015
|080658
|2
|Джафаров Мубариз Аладдин оглы
|04.07.2013
|000945
|3
|Алекперов Шахрияр Тахир оглы
|05.03.2012
|000562
|4
|Алиев Джейхун Мамедали оглы
|18.02.2010
|000317
|5
|Алиев Вугар Ариф оглы
|08.05.2012
|000656
|6
|Эминли Рена Алверди гызы
|24.12.2014
|080632
|7
|Гусейнов Фариз Арзу оглы
|19.10.2012
|000779
|8
|Ибрагимов Шахид Кямал оглы
|28.04.2009
|000090
|9
|Мусаева Эльнура Агаверди гызы
|23.07.2013
|000954
|10
|Мусалифов Абуталиб Закир оглы
|21.05.2014
|080589
|11
|Пашаев Гасан Мамедхан оглы
|30.03.2012
|000609
|12
|Гарибов Заур Ислам оглы
|28.04.2009
|000075
|13
|Рухуллаев Заур Эйнулла оглы
|21.05.2013
|000941
|14
|Сардаров Ильгар Зиятхан оглы
|07.09.2017
|SA-0019