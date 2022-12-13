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В Карабахе идет работа по открытию пропускного пункта Агбенд - Шахин Багиров

Экономика Материалы 13 декабря 2022 13:48 (UTC +04:00)
В Карабахе идет работа по открытию пропускного пункта Агбенд - Шахин Багиров

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Карабахе мы работаем над открытием пропускного пункта Агбенд.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по открытию новых коридоров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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