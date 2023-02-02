Расширяется сотрудничество Азербайджана с компанией ACWA Power (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Мухаммедом Абдуллахом Рашидом Абунайаном.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, Микаил Джаббаров подчеркнул, что экономические связи между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются, расширяются деловые отношения бизнес-кругов. Было отмечено, что повышение энергоэффективности, развитие сферы возобновляемых источников энергии являются одними из главных приоритетов нашей страны на фоне современных вызовов. В этом направлении, с началом в 2022 году компанией строительства в Азербайджане ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, открылась новая страница в развитии энергетических проектов.

На встрече была предоставлена информация о стимулах, применяемых к проектам "зеленой" энергии, обсуждался проект опреснения морской воды с компанией ACWA Power.

Отметим, что компания ACWA Power - одна из ведущих компаний Саудовской Аравии в области энергетики, в том числе в секторе возобновляемых источников энергии, была основана в 2004 году. Компания участвует в ряде стран мира в проектах по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии, опреснению воды.