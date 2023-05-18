ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора - Петер Михалко (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«В сотрудничестве с Бакинским портом мы нацелены на то, чтобы наладить устойчивую транспортную систему в рамках Среднего коридора», - сказал посол.

Посол также отметил, что экономический и инвестиционный план ЕС уже дает ощутимый результат.

Он подчеркнул, что ЕС является одним из основных партнеров Азербайджана в содействии достижению устойчивого развития.

Ранее отмечалось, что ЕС тесно сотрудничает с правительством Азербайджана, и в частности министерством экономики, для организации рабочей группы высокого уровня по экономическим инвестициям, а также намерен поддерживать инициативу Бакинского порта по переходу на "зеленые" технологии.