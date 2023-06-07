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Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)

Экономика Материалы 7 июня 2023 10:33 (UTC +04:00)
Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Вместе с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс рассмотрены вопросы повестки сотрудничества Азербайджана с этой структурой.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В частности, были рассмотрены вопросы формирования рамочного документа партнерства на 2023-2028 годы, статус инвестиционных проектов между Азербайджаном и Всемирным банком, потенциальные возможности для совместных проектов", - говорится в публикации.

Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)
Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)
Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)
Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)
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