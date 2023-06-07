Азербайджан и ВБ обсудили рамочный документ по партнерству до 2028 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вместе с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс рассмотрены вопросы повестки сотрудничества Азербайджана с этой структурой.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В частности, были рассмотрены вопросы формирования рамочного документа партнерства на 2023-2028 годы, статус инвестиционных проектов между Азербайджаном и Всемирным банком, потенциальные возможности для совместных проектов", - говорится в публикации.