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ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 7 августа 2023 15:43 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии двух страховых агентов-физических лиц, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, лицензии были аннулированы на основании обращений самих страховых агентов в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Искендеров Бейоглан Вахид оглу 25.01.2022 SA-0231
2 Гусейнова Марьям Эмин гызы 02.12.2022 SA-0269
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