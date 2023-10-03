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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 октября

Экономика Материалы 3 октября 2023 09:31 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 октября

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,779 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7790

1 австралийский доллар

AUD

1,0738

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,5164

1 бразильский реал

BRL

0,3359

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0881

100 южнокорейских вон

KRW

0,1248

1 чешская крона

CZK

0,0728

100 чилийских песо

CLP

0,187

1 китайский юань

CNY

0,2329

1 датская крона

DKK

0,2385

1 грузинский лари

GEL

0,6349

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,051

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1535

1 швейцарский франк

CHF

1,8492

1 израильский шекель

ILS

0,442

1 канадский доллар

CAD

1,2398

1 кувейтский динар

KWD

5,4942

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3597

1 мексиканский песо

MXN

0,0959

1 молдавский лей

MDL

0,0935

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1561

100 узбекских сомов

UZS

0,0139

1 польский злотый

PLN

0,3852

1 российский рубль

RUB

0,017

1 сингапурский доллар

SGD

1,2363

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2283

1 турецкая лира

TRY

0,0618

1 тайваньский доллар

TWD

0,0526

1 таджикский сомони

TJS

0,1553

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1342

1 новозеландский доллар

NZD

1,0048

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