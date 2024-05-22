COP29 будет одним из самых важных событий в истории Азербайджана - посол Бельгии

БАКУ /Trend/ - COP29 будет одним из самых важных событий в истории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерсман на международном семинаре в университете ADA на тему "Возможности и вызовы борьбы с изменением климата. Европейские и региональные перспективы".

"COP 29 будет одним из самых важных международных событий, которые происходили в Азербайджане за время его независимости", - подчеркнул он.

Посол упомянул, что для борьбы с изменением климата необходимо принимать решения как на глобальном, так и на местном уровнях. По его словам, смягчение последствий климатических изменений требует решительных и скоординированных усилий всех основных участников.

Он также добавил, что финансирование станет основной темой COP29.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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