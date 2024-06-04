Азербайджан привлекает внимание в мире и как центр "зеленой" энергии - министр

БАКУ /Trend/ - За 30 лет, прошедших с первой международной Каспийской нефтегазовой выставки, эта платформа стала яркой летописью истории развития Азербайджана как энергетической страны.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает во вторник Trend.

"Участие 300 компаний из 37 стран в нынешней выставке, совпавшей с 30-летием "Контракта века", и закладка фундаментов солнечных и ветровых электростанций мощностью 1000 МВт показывают, что эта платформа становится успешной моделью сотрудничества в области диверсифицированных источников энергии и поставок. Благодаря инициативам и мега-проектам Азербайджана Каспий уже находится в центре внимания мира как центр "зеленой" энергии", - говорится в публикации.

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