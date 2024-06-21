Второй диалог высокого уровня COP29-МЭА пройдет в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Второй диалог высокого уровня COP29-МЭА состоится 24 июня в Лондоне, сообщает в пятницу Trend.

"С нетерпением жду возможности совместно с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым возглавить наш 2-й диалог высокого уровня COP29-МЭА 24 июня в Лондоне", - написал генеральный директор МЭА Фатих Бирол на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что в ходе мероприятия лидеры в области энергетики, климата и финансов сосредоточат свое внимание на том, как увеличить инвестиции в экологически чистую энергетику, особенно в странах с развивающейся экономикой.

Напомним, что первый диалог высокого уровня COP29-МЭА состоялся 15 мая в Париже.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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