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Внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана не облагается НДС

Экономика Материалы 22 июня 2024 12:51 (UTC +04:00)
Внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана не облагается НДС
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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