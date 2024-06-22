Внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана не облагается НДС

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!