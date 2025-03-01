Вырос объем торговых операций между Азербайджаном и Мексикой

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Мексикой составил 180,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, это на 175,5 миллиона долларов США, или в 38,2 раза больше, чем в январе 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Мексикой составил 3,54% от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Мексику не осуществлялся и проводились только импортные операции. Так, в отчетном месяце был осуществлен импорт на сумму 180,2 миллиона долларов США, что составляет 175,5 миллиона манатов, или рост в 38,7 раза по сравнению с прошлым годом.

За этот период импорт из Мексики составил 8,78% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота, на импорт - 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов, или 64,8% и 910 миллионов долларов, или 79,7% больше, чем в прошлом году, соответственно. За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7% больше, чем годом ранее.