Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for January 30

Economy Materials 30 January 2026 09:20 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for January 30

Follow Trend on

Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, January 30. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for January 30, Trend reports via CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for one euro was 2.0272 manat, one Turkish lira was 0.0391 manat, and 100 Russian rubles were 2.2385 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

2.0272

1 Australian dollar

AUD

1.1903

1 Belarusian ruble

BYN

0.5753

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1184

1 Czech crown

CZK

0.0834

1 Chinese yuan

CNY

0.2446

1 Danish krone

DKK

0.2715

1 Georgian lari

GEL

0.6322

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2177

1 Indian rupee

INR

0.0185

1 British pound sterling

GBP

2.3378

1 Swedish krona

SEK

0.1921

1 Swiss franc

CHF

2.2122

1 Israeli shekel

ILS

0.5508

1 Canadian dollar

CAD

1.2574

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5434

100 Kazakh tenge

KZT

0.3379

1 Qatari rial

QAR

0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5319

1 Moldovan leu

MDL

0.1012

1 Norwegian krone

NOK

0.1772

100 Uzbek som

UZS

0.0139

100 Pakistani rupees

PKR

0.6072

1 Polish zloty

PLN

0.4818

1 Romanian leu

RON

0.3977

100 Russian rubles

RUB

2.2385

1 Serbian dinar

RSD

0.0173

1 Singapore dollar

SGD

1.3419

1 Saudi rial

SAR

0.4533

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3501

1 Turkish lira

TRY

0.0391

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0398

100 Japanese yen

JPY

1.1044

1 New Zealand dollar

NZD

1.0282

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Latest

Read more