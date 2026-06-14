Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, June 14. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 203.4 manat ($119.65), or 2.8%.
The information was published by the Central Bank of Azerbaijan on June 13.
The average weekly price per troy ounce of gold fell by 453 manat ($266.47), or 5.9%, compared to the previous week, reaching 7,171.7 manat ($4,218.65).
|
The price of one troy ounce of gold
|
1 June
|7,675 manat ($4,510)
|
8 June
|
7,330.4 manat ($4,312)
|
2 June
|7,679 manat ($4,520)
|
9 June
|
7,366.8 manat ($4,333.4)
|
3 June
|7,598 manat ($4,470)
|
10 June
|
7,096.2 manat ($4,174.2)
|
4 June
|7,617 manat ($4,480)
|
11 June
|
6,937.96 manat ($4,081.2)
|
5 June
|7,557 manat ($4,450)
|
12 June
|
7,126.9 manat ($4,192.3)
|
Average price per week
|7,625 manat ($4,490)
|
Average price per week
|
7,171.7 manat ($4,218.65)
Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 1.3 manat ($0.76), or 1.1%.
The average weekly price per troy ounce of silver fell by 14.4 manat ($8.47), or 11.4%, compared to last week, reaching 112.3 manat ($66.06).
|
The price of one troy ounce of silver
|
1 June
|128.47 manat ($75.57)
|
8 June
|
115.2 manat ($67.76)
|
2 June
|128.8 manat ($75.7)
|
9 June
|
115.5 manat ($67.94)
|
3 June
|126.9 manat ($74.6)
|
10 June
|
107.9 manat ($63.47)
|
4 June
|125.29 manat ($73.7)
|
11 June
|
108.8 manat ($64)
|
5 June
|123.8 manat ($72.8)
|
12 June
|
113.9 manat ($67)
|
Average price per week
|126.6 manat ($74.47)
|
Average price per week
|
112.3 manat ($66.06)
Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 44.3 manat ($26.06), or 1.5%.
The average weekly price per troy ounce of platinum decreased by 348.6 manat ($205.06), or 10.7%, compared to the previous week, reaching 2,916.2 manat ($1,715.4).
|
The price of one troy ounce of platinum
|
1 June
|3,299 manat ($1,940)
|
8 June
|
2,990.3 manat ($1,759)
|
2 June
|3,322 manat ($1,950)
|
9 June
|
2,984.97 manat ($1,755.9)
|
3 June
|3,282 manat ($1,930)
|
10 June
|
2,817.4 manat ($1,657.3)
|
4 June
|3,210 manat ($1,888)
|
11 June
|
2,842.3 manat ($1,671.94)
|
5 June
|3,209 manat ($1,887)
|
12 June
|
2,945.98 manat ($1,732.9)
|
Average price per week
|3,264 manat ($1,920)
|
Average price per week
|
2,916.2 manat ($1,715.4)
Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan rose by 118.1 manat ($69.5), or 5.7%.
The average weekly price per troy ounce of palladium decreased by 189.9 manat ($111.7), or 8.3%, compared to the previous week, reaching 2,102.8 manat ($1,236.9).
|
The price of one troy ounce of palladium
|
1 June
|2,339 manat ($1,376)
|
8 June
|
2,079.1 manat ($1,223)
|
2 June
|2,333 manat ($1,372)
|
9 June
|
2,073.7 manat ($1,219.8)
|
3 June
|2,330 manat ($1,370)
|
10 June
|
2,041.6 manat ($1,200.9)
|
4 June
|2,240 manat ($1,320)
|
11 June
|
2,122.6 manat ($1,248.6)
|
5 June
|2,219 manat ($1,310)
|
12 June
|
2,197.2 manat ($1,292.5)
|
Average price per week
|2,292 manat ($1,350)
|
Average price per week
|
2,102.8 manat ($1,236.9)