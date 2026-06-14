  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 14 June 2026 13:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 14. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 203.4 manat ($119.65), or 2.8%.

The information was published by the Central Bank of Azerbaijan on June 13.

The average weekly price per troy ounce of gold fell by 453 manat ($266.47), or 5.9%, compared to the previous week, reaching 7,171.7 manat ($4,218.65).

The price of one troy ounce of gold

1 June

 7,675 manat ($4,510)

8 June

7,330.4 manat ($4,312)

2 June

 7,679 manat ($4,520)

9 June

7,366.8 manat ($4,333.4)

3 June

 7,598 manat ($4,470)

10 June

7,096.2 manat ($4,174.2)

4 June

 7,617 manat ($4,480)

11 June

6,937.96 manat ($4,081.2)

5 June

 7,557 manat ($4,450)

12 June

7,126.9 manat ($4,192.3)

Average price per week

 7,625 manat ($4,490)

Average price per week

7,171.7 manat ($4,218.65)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 1.3 manat ($0.76), or 1.1%.

The average weekly price per troy ounce of silver fell by 14.4 manat ($8.47), or 11.4%, compared to last week, reaching 112.3 manat ($66.06).

The price of one troy ounce of silver

1 June

 128.47 manat ($75.57)

8 June

115.2 manat ($67.76)

2 June

 128.8 manat ($75.7)

9 June

115.5 manat ($67.94)

3 June

 126.9 manat ($74.6)

10 June

107.9 manat ($63.47)

4 June

 125.29 manat ($73.7)

11 June

108.8 manat ($64)

5 June

 123.8 manat ($72.8)

12 June

113.9 manat ($67)

Average price per week

 126.6 manat ($74.47)

Average price per week

112.3 manat ($66.06)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 44.3 manat ($26.06), or 1.5%.

The average weekly price per troy ounce of platinum decreased by 348.6 manat ($205.06), or 10.7%, compared to the previous week, reaching 2,916.2 manat ($1,715.4).

The price of one troy ounce of platinum

1 June

 3,299 manat ($1,940)

8 June

2,990.3 manat ($1,759)

2 June

 3,322 manat ($1,950)

9 June

2,984.97 manat ($1,755.9)

3 June

 3,282 manat ($1,930)

10 June

2,817.4 manat ($1,657.3)

4 June

 3,210 manat ($1,888)

11 June

2,842.3 manat ($1,671.94)

5 June

 3,209 manat ($1,887)

12 June

2,945.98 manat ($1,732.9)

Average price per week

 3,264 manat ($1,920)

Average price per week

2,916.2 manat ($1,715.4)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan rose by 118.1 manat ($69.5), or 5.7%.

The average weekly price per troy ounce of palladium decreased by 189.9 manat ($111.7), or 8.3%, compared to the previous week, reaching 2,102.8 manat ($1,236.9).

The price of one troy ounce of palladium

1 June

 2,339 manat ($1,376)

8 June

2,079.1 manat ($1,223)

2 June

 2,333 manat ($1,372)

9 June

2,073.7 manat ($1,219.8)

3 June

 2,330 manat ($1,370)

10 June

2,041.6 manat ($1,200.9)

4 June

 2,240 manat ($1,320)

11 June

2,122.6 manat ($1,248.6)

5 June

 2,219 manat ($1,310)

12 June

2,197.2 manat ($1,292.5)

Average price per week

 2,292 manat ($1,350)

Average price per week

2,102.8 manat ($1,236.9)

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more