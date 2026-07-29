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Iran releases currency exchange rates for July 29

Business News 29 July 2026 09:19 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 29
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 29. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 29.

According to the CBI's announced rates, the value of 44 currencies went up, while 2 currencies fell compared to July 28.

The official rate for $1 is 1,453,690 rials, while one euro is valued at 1,657,283 rials. On July 28, the euro was priced at 1,647,742 rials.

Currency

Rial on July 29

Rial on July 28

1 US dollar

USD

1,453,690

1,448,405

1 British pound

GBP

1,934,609

1,926,902

1 Swiss franc

CHF

1,779,092

1,769,419

1 Swedish króna

SEK

150,164

148,985

1 Norwegian krone

NOK

150,031

149,985

1 Danish krone

DKK

221,706

220,425

1 Indian rupee

INR

15,212

15,105

1 UAE Dirham

AED

395,831

394,392

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,682,335

4,666,472

100 Pakistani rupees

PKR

523,400

521,395

100 Japanese yen

JPY

888,211

884,781

1 Hong Kong dollar

HKD

185,405

184,699

1 Omani rial

OMR

3,777,564

3,765,193

1 Canadian dollar

CAD

1,031,482

1,026,414

1 New Zealand dollar

NZD

842,548

837,156

1 South African rand

ZAR

87,305

86,506

1 Turkish lira

TRY

30,681

30,589

1 Russian ruble

RUB

18,472

18,565

1 Qatari riyal

QAR

399,365

397,913

100 Iraqi dinars

IQD

110,952

110,542

1 Syrian pound

SYP

11,911

11,872

1 Australian dollar

AUD

1,015,077

1,012,910

1 Saudi riyal

SAR

387,651

386,241

1 Bahraini dinar

BHD

3,866,197

3,852,141

1 Singapore dollar

SGD

1,125,707

1,121,941

100 Bangladeshi takas

BDT

1,177,507

1,173,177

10 Sri Lankan rupees

LKR

43,261

43,070

1 Myanmar kyat

MMK

692

690

100 Nepalese rupees

NPR

950,288

943,619

1 Libyan dinar

LYD

226,600

226,084

1 Chinese yuan

CNY

214,777

213,946

100 Thai baht

THB

4,344,052

4,308,268

1 Malaysian ringgit

MYR

355,242

354,376

1,000 South Korean won

KRW

1,000,135

986,780

1 Jordanian dinar

JOD

2,050,339

2,042,884

1 euro

EUR

1,657,283

1,647,742

100 Kazakh tenge

KZT

304,816

305,290

1 Georgian lari

GEL

554,855

552,663

1,000 Indonesian rupiah

IDR

80,374

80,143

1 Afghan afghani

AFN

21,889

21,802

1 Belarusian ruble

BYN

508,106

503,986

1 Azerbaijani manat

AZN

855,112

851,999

100 Philippine pesos

PHP

2,364,710

2,347,645

1 Tajik somoni

TJS

157,607

156,846

1 Turkmen manat

TMT

415,342

414,248

Venezuelan bolívar

VES

1,960

1,954

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,737,747 rials and $1 costs 1,524,270.

On the black market, $1 is worth about 1,90-1,93 million rials, while one euro is worth 2,17-2,20 million rials.

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