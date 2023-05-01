БАКУ/Trend/ - В Азербайджане имеются возможности для работы болгарских строительных компаний, сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов.

Безусловно, как сказал Стоянов, дополнительные возможные направления для активного сотрудничества с Азербайджаном можно рассмотреть в сферах поставок товаров для пищевой промышленности и оборудования, вин и безалкогольных напитков, парфюмерно-косметической продукции, медикаментов, одежды, обуви, мебели, санитарно-технического оборудования, строительных материалов, электронных и электротехнических товаров, электродвигателей, машин, грузоподъемных машин и т.д.

"Азербайджанская сторона также проявила интерес к сотрудничеству в сфере сельского и лесного хозяйства. Строительство является еще одним перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, учитывая реализуемую Азербайджаном масштабную внутреннюю инвестиционную программу, предусматривающую строительство ряда объектов инфраструктуры общегосударственного значения, в том числе железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, жилых и офисных зданий и т. д., что создает возможности для болгарских строительных компаний", - сказал болгарский дипломат.

Twitter: @Lyaman_Zeyn