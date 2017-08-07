Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала ноты Центрального банка на сумму 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник регулятор.
Номинальная стоимость каждой ноты составляет 100 манатов.
Период обращения - 28 дней.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)
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