Азербайджанский Unibank прокомментировал слухи об объединении (Эксклюзив)

16 октября 2017 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В данный момент Unibank не ведет переговоров об объединении с другими банками, действующими на азербайджанском рынке, сказал в понедельник в эксклюзивном интервью Trend председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, комментируя слухи о консолидации с Demirbank.

Гусейнов напомнил, что Unibank образовался в результате объединения в 2002 году двух банков — Mbank и PromTexBank: «В свое время наш банк прошел через успешное объединение, у нас есть соответствующий опыт. С тех пор, Центральный банк, а теперь и Палата надзора над финансовыми рынками смотрят на нас, как на банк, потенциально способный пройти через еще одну консолидацию. Однако, в настоящее время мы не ведем никаких переговоров об объединении с другими банками».

Тем не менее, по словам собеседника агентства, Unibank всегда был и остается открытым для любых подобных возможностей, в том числе и консолидации.

«Не секрет, что сегодня банки переживают непростые времена, собственно говоря, как и многие другие отрасли. У некоторых [банков] есть вопросы с уровнем капитализации и в такой ситуации консолидация является вполне естественным шагом. Но объединение двух банков - очень непростой вопрос. Нужна воля обеих сторон, схожая ментальность, видение стратегии развития…готовность идти на уступки», - сказал он, добавив, что консолидация в конечном итоге имеет положительный эффект на сектор, потому что банки получают дополнительную синергию.

После слияния в состав акционеров Unibank вошли Европейский банк реконструкции и развития и немецкая инвестиционная корпорация DEG.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
Новости по теме
Unibank: Микробизнес в Азербайджане начинает постепенно оживляться
Бизнес 19:14
Банки Азербайджана просят введения налоговых каникул
Бизнес 18:36
Unibank предлагает “SİFTƏ KREDİTİ”
Бизнес 12 октября 18:18
Международные фининституты намерены увеличить инвестиции в азербайджанский банк
Бизнес 9 октября 16:06
Клиенты Unibank смогут возвращать НДС на карты
Бизнес 5 октября 11:31
Азербайджанский Unibank предлагает учителям кредиты на выгодных условиях
Бизнес 25 сентября 19:53
В руководстве азербайджанского банка планируются изменения
Бизнес 20 сентября 10:11
Азербайджанский Unibank снизил процентную ставку по ипотеке
Бизнес 19 сентября 16:29
Unibank предлагает нефтяникам упрощенные кредиты до 15 тыс манатов
Бизнес 18 сентября 15:36
Unibank запустил новый продукт: ALBALI Junior!
Бизнес 14 сентября 13:40
Ипотечные кредиты в Unibank стали еще выгоднее
Бизнес 8 сентября 19:31
Возьми свой первый кредит в Unibank
Бизнес 6 сентября 14:20
Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам
Бизнес 5 сентября 16:48
Новая кампания от Unibank: каждому клиенту в подарок 25 манатов
Бизнес 29 августа 11:52
Получи Бизнес Кредиты от Unibank без комиссии
Бизнес 28 августа 15:15
Unibank выпустил новую карту для предпринимателей
Бизнес 24 августа 15:34
Юбилейные сюрпризы от Unibank
Бизнес 15 августа 14:44
Новые назначения в азербайджанском Unibank
Бизнес 7 августа 17:48