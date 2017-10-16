Азербайджанский Unibank прокомментировал слухи об объединении (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В данный момент Unibank не ведет переговоров об объединении с другими банками, действующими на азербайджанском рынке, сказал в понедельник в эксклюзивном интервью Trend председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, комментируя слухи о консолидации с Demirbank.

Гусейнов напомнил, что Unibank образовался в результате объединения в 2002 году двух банков — Mbank и PromTexBank: «В свое время наш банк прошел через успешное объединение, у нас есть соответствующий опыт. С тех пор, Центральный банк, а теперь и Палата надзора над финансовыми рынками смотрят на нас, как на банк, потенциально способный пройти через еще одну консолидацию. Однако, в настоящее время мы не ведем никаких переговоров об объединении с другими банками».

Тем не менее, по словам собеседника агентства, Unibank всегда был и остается открытым для любых подобных возможностей, в том числе и консолидации.

«Не секрет, что сегодня банки переживают непростые времена, собственно говоря, как и многие другие отрасли. У некоторых [банков] есть вопросы с уровнем капитализации и в такой ситуации консолидация является вполне естественным шагом. Но объединение двух банков - очень непростой вопрос. Нужна воля обеих сторон, схожая ментальность, видение стратегии развития…готовность идти на уступки», - сказал он, добавив, что консолидация в конечном итоге имеет положительный эффект на сектор, потому что банки получают дополнительную синергию.

После слияния в состав акционеров Unibank вошли Европейский банк реконструкции и развития и немецкая инвестиционная корпорация DEG.

(Автор: Азад Гасанли)

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